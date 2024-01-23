Александр Жулин рассказал, кого считает мадонной фигурного катания

Тренер Жулин назвал Валиеву мадонной фигурного катания за её прыжки и вращения

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Фигурист и тренер Александр Жулин рассказал, кого из нынешних российских фигуристок можно назвать "мадонной" этого вида спорта.

Фото: wikimedia.org by Luu - Opera propria is licensed under CC BY-SA 4.0

По мнению тренера, образцом среди женщин можно назвать Камилу Валиеву.

"Мадонной фигурного катания" можно назвать Камилу Валиеву. Она — явление в фигурном катании с точки зрения качества катания, прыжков, вращений", — сказал Жулин, слова которого приводит Sport24.

Тренер добавил, что не меньше восхищается он Елизаветой Туктамышевой, которую безмерно уважает и мечтает, чтобы она каталась так долго, как это только возможно.