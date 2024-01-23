Александр Жулин рассказал, кого считает мадонной фигурного катания

Фигурист и тренер Александр Жулин рассказал, кого из нынешних российских фигуристок можно назвать "мадонной" этого вида спорта.
По мнению тренера, образцом среди женщин можно назвать Камилу Валиеву.
"Мадонной фигурного катания" можно назвать Камилу Валиеву. Она — явление в фигурном катании с точки зрения качества катания, прыжков, вращений", — сказал Жулин, слова которого приводит Sport24.
Тренер добавил, что не меньше восхищается он Елизаветой Туктамышевой, которую безмерно уважает и мечтает, чтобы она каталась так долго, как это только возможно.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.