Российская теннисистка Калинская рассказала, что ей больше всего понравилось в Австралии

Российская теннисистка Калинская: на Australian Open-2024 очень нравятся болельщики и погода

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Российская теннисистка Анна Калинская, которая смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии-2024, рассказала, что ей больше всего понравилось в этой стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Menzel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Россиянка отметила, что в Австралии прекрасные болельщики, искренне увлечённые теннисом и действительно доброжелательные.

"Болельщики очень нравятся. Они очень увлечены теннисом. Так много людей приходит посмотреть матчи. Они поддерживают обоих игроков. Играть здесь нечто особенное. Да и погода, мне повезло с погодой", — сказала Калинская в ходе пресс-конференции.

Российская спортсменка подчеркнула, что эти два обстоятельства ей очень нравятся.

За место в полуфинале турнира Калинской придётся побороться с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

На данный момент действующая чемпионка Australian Open — это белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая в мировом рейтинге 2 строку.