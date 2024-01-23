Российская теннисистка Калинская рассказала, что ей больше всего понравилось в Австралии

Российская теннисистка Анна Калинская, которая смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии-2024, рассказала, что ей больше всего понравилось в этой стране.
Россиянка отметила, что в Австралии прекрасные болельщики, искренне увлечённые теннисом и действительно доброжелательные.
"Болельщики очень нравятся. Они очень увлечены теннисом. Так много людей приходит посмотреть матчи. Они поддерживают обоих игроков. Играть здесь нечто особенное. Да и погода, мне повезло с погодой", — сказала Калинская в ходе пресс-конференции.
Российская спортсменка подчеркнула, что эти два обстоятельства ей очень нравятся.
За место в полуфинале турнира Калинской придётся побороться с китаянкой Чжэн Циньвэнь.
На данный момент действующая чемпионка Australian Open — это белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая в мировом рейтинге 2 строку.
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