Ирина Роднина объяснила, почему не захотела смотреть ЧР по прыжкам

Олимпийская чемпионка Роднина сообщила, что не стала смотреть чемпионат России по прыжкам

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Депутат Госдумы РФ, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала, как восприняла чемпионат России по прыжкам, который состоялся в Москве с 19 по 21 января.

Фото: wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Роднина призналась, что турнир по прыжкам не смотрела, потому что не считает такой вид соревнований интересным.

"Я человек старого поколения. Я люблю соревнования, фигурное катание. Понимаю, что мы пытаемся создать много условий, чтобы ребята соревновались, показывались на людях. Но лично мне это не интересно, — сказала Роднина в разговоре с "Матч ТВ".

Среди женщин-одиночниц победительницей прыжкового чемпионата стала Маргарита Базылюк, у фигуристов победил Арсений Федотов, а лучшей парой по прыжкам стали Елизавета Осокина и Артём Грицаенко.