Чемпионка СССР по теннису прокомментировала выход Калинской в 1/4 финала AO

Чемпионка СССР по теннису Дмитриева о выходе Калинской в 1/4 финала AO: большой успех

Спортивный комментатор Анна Дмитриева, являющаяся 18-кратной чемпионкой СССР по теннису, высказалась по поводу выхода российской теннисистки Анны Калинской в 1/4 финала Australian Open.

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Ранее Калинская в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии-2024 обыграла итальянку Ясмине Паолини.

"Выход в четвертьфинал Australian Open — это большой успех для Калинской. Конечно, ей повезло с жеребьёвкой, но она на пути к четвертьфиналу сама постаралась", — сказала Дмитриева, слова которой приводит "Чемпионат".

Комментатор напомнила о том, что у Калинской давно был виден хороший потенциал, несмотря на то, что её рост был не слишком сильно заметен в последнее время.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Калинская проведёт матч с китаянкой Чжэн Циньвэнь.