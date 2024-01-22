Тренер Жулин объяснил, почему Валиева не стала участвовать в ЧР по прыжкам

Российский тренер и чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал снятие фигуристки Камилы Валиевой с чемпионата по прыжкам, который проходил в Москве с 19 по 21 января.
Валиева объявила, что снимается с соревнований из-за проблем со здоровьем.
Победила в чемпионате России по прыжкам юниор Маргарита Базылюк, которой всего 12 лет.
"Зачем ей (Валиевой) проигрывать Базылюк? Поэтому и снялась. Валиева — очень талантливый человек, наверное, самый талантливый из всех, кого я встречал. Ей нужна мотивация. Сложно её находить", — сказал Жулин, которого цитирует "Р-Спорт".
Тренер напомнил, что чем моложе фигурист, тем легче ему даются прыжки, причём это касается и девочек, и мальчиков. Поэтому сегодняшняя победа Базылюк может и не повториться через 2-3 года.
Жулин добавил, что сегодня фигурное катание стало заметно моложе, и даже 11-летние фигуристы могут прыгать четверные прыжки.
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