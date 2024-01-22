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Тренер Жулин объяснил, почему Валиева не стала участвовать в ЧР по прыжкам

Тренер Жулин: Валиева снялась с ЧР по прыжкам, чтобы не проиграть Базылюк

1:04
Спорт

Российский тренер и чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал снятие фигуристки Камилы Валиевой с чемпионата по прыжкам, который проходил в Москве с 19 по 21 января.

Тренер Жулин: Валиева снялась с ЧР по прыжкам, чтобы не проиграть Базылюк
Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Валиева объявила, что снимается с соревнований из-за проблем со здоровьем.

Победила в чемпионате России по прыжкам юниор Маргарита Базылюк, которой всего 12 лет.

"Зачем ей (Валиевой) проигрывать Базылюк? Поэтому и снялась. Валиева — очень талантливый человек, наверное, самый талантливый из всех, кого я встречал. Ей нужна мотивация. Сложно её находить", — сказал Жулин, которого цитирует "Р-Спорт".

Тренер напомнил, что чем моложе фигурист, тем легче ему даются прыжки, причём это касается и девочек, и мальчиков. Поэтому сегодняшняя победа Базылюк может и не повториться через 2-3 года.

Жулин добавил, что сегодня фигурное катание стало заметно моложе, и даже 11-летние фигуристы могут прыгать четверные прыжки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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