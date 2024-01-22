Фигуристкам не стоит пытаться заменить артистов в России, считает олимпийский чемпион

Олимпийский чемпион Васильев: фигуристки — плохая замена артистам в России

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил своё мнение по поводу фигуристок, которые поставили на паузу спортивную карьеру и пытаются пробовать себя в мире шоу-бизнеса.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Не считаю, что фигуристки могут заменить артистов в России. Это плохая идея даже для самих фигуристок. Они не для этого учились, и мир шоу-бизнеса может их очень сильно обидеть и расстроить", — сказал Васильев в беседе со Sport24.

Биатлонист считает, что каждому нужно заниматься своим делом: фигуристам радовать зрителей своими выступлениями и высокими оценками на соревнованиях, а артистам, соответственно, петь и танцевать.

Васильев убеждён, что в России достаточно артистов, которые в состоянии развлечь публику. Несмотря на то, что часть музыкантов уехала из страны, в России осталось немало талантливых знаменитостей.

В декабре 2023 года фигуристка Александра Трусова записала трек со своей второй песней, выпустив его в компании двух других фигуристок — Софьи Самоделкиной и Марии Левушкиной.