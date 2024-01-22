Праздник спорта, интрига, накал страстей: тренер охарактеризовала ЧР по прыжкам

Тренер Гончаренко назвала ЧР по прыжкам праздником спорта

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко рассказала, каким она увидела чемпионат России по прыжкам, который состоялся с 19 по 21 января в Москве.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По мнению Гончаренко, все ждали от этого мероприятия праздника, и в этом никто не ошибся в своих ожиданиях.

"Праздник спорта. Мы увидели новые юные лица, у нас хорошая смена. Я думаю, что всем любителям фигурного катания эти соревнования добавляют хорошего настроения. Плюс интрига, накал страстей, нервы. Полный спектр удовольствия от нашего прекрасного фигурного катания", — сказала Гончаренко, которую цитирует Metaratings.ru.

Тренер напомнила, что такого рода соревнования проводятся уже не впервые, и она рада, что это событие превратилось в традицию.

Гончаренко также очень положительно отнеслась к допуску к турниру юниоров, выступления которых обычно вызывают меньше интереса, чем прокаты именитых взрослых фигуристов. Тренер считает, что для юниоров участие в чемпионате России по прыжкам — это ценный опыт. К тому же зрители должны знать в лицо подрастающую смену в фигурном катании, добавила она.