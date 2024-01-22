Российская теннисистка Калинская оценила свой выход в 1/4 финала Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что думает по поводу своего попадания в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024.
В четвёртом круге турнира Калинской удалось выиграть у итальянки Ясмине Паолини, занимающей 31-ю строку в мировом рейтинге. Встреча российской и итальянской спортсменок завершилась со счётом 6:4, 6:2.
"Если бы мне сказали, что я буду в четвертьфинале? Я бы поверила. Я верю в себя", — сказала Калинская после матча.
В следующем матче Australian Open Калинская встретится на корте с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Осеан Доден (Франция).
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