В погоне за счастьем: как бодибилдеры убивают свой организм

Эти средства, используемые бодибилдерами, убивают здоровье

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Культуристы, в подготовке к выступлениям, стремятся достичь оптимальной формы, иногда уделяя мало внимания последствиям после соревнований.

Фото: Global Look Press by Julia Pfeifer

В их стремлении к идеальному телосложению они прибегают к рискованным методам, включая использование стероидов. Эти вещества, хотя и способствуют ускоренному росту мышечной массы и сжиганию жира, вызывают серьезные проблемы, такие как привыкание, повреждение печени и риски для почек и сердца.

Мочегонные средства, применяемые для выведения жидкости, могут привести к опасным нарушениям водно-солевого баланса, вплоть до смерти. Примеры случаев, таких как умерший бодибилдер Андреас Мюнцер, подчеркивают опасности необдуманного применения этих препаратов.

Диеты бодибилдеров, сосредотачивающиеся на высоком потреблении протеина и исключении углеводов, могут существенно нарушить метаболизм и вызвать пищевые расстройства. Эти диеты, несмотря на желание улучшить результаты, могут повлечь за собой серьезные последствия для органов, таких как печень и почки.

В поисках энергии для тренировок, культуристы употребляют энергетические напитки, содержащие углеводы и кофеин, оказывая дополнительное воздействие на сердечную и нервную системы.