Отдыхайте от спорта правильно: названа польза тренировочного массажа

Этот вид массажа поможет не только расслабиться, но и укрепить мускулатуру

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Тренировочный массаж выполняет ключевую роль в спортивной подготовке, направленной на восстановление, повышение работоспособности, уменьшение утомления и профилактику травм. Он применяется в различных периодах тренировочного цикла, особенно в подготовительном и переходном.

Фото: Openverse by Tara Angkor Hotel is licensed under CC BY 2.0

Общая длительность массажа варьирует от 40 до 70 минут, в то время как частный массаж не превышает 30 минут. Распределение времени массажа зависит от локализации тренировочной нагрузки. Интенсивность массажа регулируется реактивностью организма, тренировочной нагрузкой и состоянием мышц, сообщает JustSport.

Тренировочный массаж подразделяется на три типа:

Массаж, способствующий повышению тренированности: Применяется в подготовительном периоде для улучшения работоспособности. Ежедневные сеансы включают приемы, направленные на расслабление мышц и повышение гибкости. Массаж, сохраняющий спортивную форму: Применяется для поддержания уровня тренированности, особенно когда тренировочные занятия временно прекращаются. Эффективен как средство реабилитации при перетренировке. Массаж, повышающий физические качества: Частный массаж, направленный на развитие физических качеств. Методика зависит от целей, включая упражнения на гибкость, развитие силы и расслабление мышц.

Важно учитывать время проведения массажа после тренировок, а также изменять методику массажа в зависимости от фазы спортивной подготовки. Это стратегическое применение тренировочного массажа способствует поддержанию оптимального физического состояния спортсмена.