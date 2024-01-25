Отдыхайте от спорта правильно: названа польза тренировочного массажа

Тренировочный массаж выполняет ключевую роль в спортивной подготовке, направленной на восстановление, повышение работоспособности, уменьшение утомления и профилактику травм. Он применяется в различных периодах тренировочного цикла, особенно в подготовительном и переходном.
Общая длительность массажа варьирует от 40 до 70 минут, в то время как частный массаж не превышает 30 минут. Распределение времени массажа зависит от локализации тренировочной нагрузки. Интенсивность массажа регулируется реактивностью организма, тренировочной нагрузкой и состоянием мышц, сообщает JustSport.
Тренировочный массаж подразделяется на три типа:
Важно учитывать время проведения массажа после тренировок, а также изменять методику массажа в зависимости от фазы спортивной подготовки. Это стратегическое применение тренировочного массажа способствует поддержанию оптимального физического состояния спортсмена.
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