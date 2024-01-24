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Прогресс станет заметным: названы способы отследить успехи в тренировочном процессе

Эти способы помогут отследить прогресс в спортзале

1:27
Спорт

Достижение прогресса в тренировках включает в себя не только увеличение веса в упражнениях, но и внимательное отслеживание техники выполнения, времени отдыха и другими факторами.

Эти способы помогут отследить прогресс в спортзале
Фото: Openverse by InfoWire.dk is licensed under Public Domain Mark 1.0

Для более точной оценки своих достижений рекомендуется вести записи о весе и обхватах тела. Регулярные измерения веса, а также обхватов различных частей тела, проводимые в одно и то же время суток, помогут более точно отслеживать изменения. Например, измерения утром, перед тренировкой, могут быть более надежными, так как они исключают влияние различных факторов, таких как прием пищи.

При измерении обхватов тела важно фиксировать конкретные точки измерений и придерживаться их в дальнейшем. Это поможет избежать путаницы и обеспечит более точное сравнение результатов. Также следует избегать измерений слишком часто, чтобы изменения были более заметными, сообщает JustSport.

Дополнительным методом отслеживания прогресса являются фотографии, сделанные при одинаковых условиях освещения и в одинаковых позах. Это позволяет визуально сравнивать изменения во внешнем виде и оценивать эффективность тренировок.

Необходимо помнить, что успешное развитие не ограничивается лишь размерами мышц. Важно стремиться к гармоничному развитию всего тела, уделяя внимание дополнительным мышечным группам, таким как поясничные и трапециевидные, чтобы достичь не только широкой, но и крепкой спины.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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