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Проблемы со зрением не помешают: виды спорта для близоруких и дальнозорких

Названы спортивные активности для людей с плохим зрением

1:40
Спорт

Современные тренды подчеркивают важность поддержания хорошей физической формы, что не только способствует укреплению здоровья, но также становится общемировым явлением.

Названы спортивные активности для людей с плохим зрением
Фото: Openverse by katerha is licensed under CC BY 2.0

Даже люди с зрительными проблемами теперь могут активно участвовать в физической активности, благодаря современным методам и профилактике.

Офтальмологические диагнозы больше не являются преградой для занятий спортом. Физическая активность, поддерживаемая умеренными нагрузками, способствует улучшению кровообращения, что, в свою очередь, может благотворно повлиять на зрительные функции. Даже среди профессиональных спортсменов проводятся регулярные обследования для выявления и лечения возможных зрительных недуг.

Важно учитывать, что при наличии серьезных нарушений зрения некоторые виды спорта могут быть опасными, такие как бокс, единоборства, тяжёлая атлетика и футбол.

Однако люди с близорукостью могут выбирать между бегом, плаванием, йогой, и другими физическими нагрузками низкой интенсивности. Существуют также рекомендации для тех, кто сталкивается с дальнозоркостью, включая волейбол, теннис и баскетбол, чтобы укрепить глазные мышцы, сообщает "Чемпионат".

Лечебная физкультура, включающая массаж и гимнастику для глаз, может быть эффективным методом поддержания и улучшения зрения. Умеренные физические нагрузки благоприятно влияют на обогащение организма кислородом, кровообращение к глазам и укрепление глазных мышц.

Важно соблюдать осторожность и консультироваться с офтальмологом, чтобы выбрать оптимальный вид активности в зависимости от индивидуальных особенностей и заболеваний глаз.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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