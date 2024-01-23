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Это обычное упражнение оказывает удивительный эффект на тело

Названа польза упражнения "планка" для физической формы

1:46
Спорт

"Планка" представляет собой статическое упражнение, выполняемое на полу с акцентом на руки или предплечья. Его эффективность в подтягивании тела и укреплении мышц делает его одним из наиболее предпочтительных упражнений.

Названа польза упражнения "планка" для физической формы
Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed is licensed under CC BY 2.0

Основные шаги выполнения включают в себя стойку, аналогичную отжиманиям, с согнутыми локтями на 90 градусов, перенос веса на предплечья, создание прямой линии от головы до пяток и напряжение мышц.

При правильном выполнении планки важно учесть несколько аспектов, таких как расслабленность головы и шеи, правильное положение рук и локтей, а также правильное напряжение ног. Это упражнение обещает ряд положительных результатов, включая укрепление мышц спины, кора, улучшение обмена веществ, осанки и гибкости.

Однако важно быть осторожным, чтобы избежать возможных негативных последствий. Планку можно выполнять в любом месте, и она подходит для новичков. Однако неправильное выполнение может привести к давлению на позвоночные диски, поясницу и плечевые суставы.

Необходимо также понимать, что планка не предназначена для сжигания жира. Она сосредотачивается на тонизировании мышц, а не на потере жировой массы. Время удержания в планке индивидуально, и рекомендуется уделять внимание технике, а не длительности выполнения. Некоторые исследования указывают на то, что несколько коротких подходов могут быть более эффективными, чем долгая стойка, сообщает "Чемпионат".

Важно отметить, что есть противопоказания для выполнения планки, включая беременность, травмы спины, грыжи, проблемы с суставами и повышенное артериальное давление. Долгое время в планке может привести к повышению кровяного давления.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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