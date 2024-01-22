Включите этот предмет в тренировки: названа польза фитбола для здоровья

Названы причины, по которым вы должны использовать фитбол на тренировках

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Идеальный мышечный корсет талии подразумевает сбалансированную силу пресса и мышц поясницы. Обычно в зале уделяется внимание изолированному тренировочному подходу, что затрудняет оценку сбалансированности этих мышечных групп.

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Сидячая работа приводит к расслаблению пресса и часто вызывает боли в спине. Тренировка с использованием фитбола уникальна, поскольку способствует естественному взаимодействию мышц талии, создавая баланс между прессом и поясницей.

Тренировка на фитболе охватывает не только формирование красивой талии, но и оказывает оздоровительный эффект на различные аспекты здоровья:

Укрепляет сердечную мышцу, улучшает кровоснабжение органов и нормализует давление.

Повышает эффективность дыхания, укрепляет позвоночник и активизирует множество мышц тела.

Содействует формированию прекрасной фигуры, улучшает суставы и способствует восстановлению после физических нагрузок.

Оказывает положительное воздействие на психоэмоциональное состояние, снимая стресс.

Тренировка на фитболе имеет многочисленные подтверждения своей полезности в исследованиях, проведенных в различных странах. Важно отметить, что аэробные упражнения на фитболе доступны людям всех возрастов, от детей до пожилых. Отрицание их полезности чаще всего связано с недостаточным пониманием методики и техники выполнения упражнений.