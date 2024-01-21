Суперзрение в воде: можно ли плавать в бассейне с линзами?

Названы правила использования линз во время занятий в бассейне

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многие знают о контактных линзах, но правила их использования для большинства остаются загадкой до момента, когда возникают определенные ситуации в жизни.

Фото: openverse.org by Lee Edwin Coursey is licensed under CC BY 2.0

Летом и зимой линзы можно использовать при плавании, но следует соблюдать предосторожности, особенно в химически насыщенных водах. Рекомендуется использовать специальные очки для плавания вместе с линзами.

Для безопасности при плавании с контактными линзами рекомендуется следовать нескольким простым советам. В бассейне лучше использовать их с очками, а в открытых водоемах — с дополнительной защитой. Однодневные линзы предпочтительны для отдыха, а дополнительные блистеры следует брать на всякий случай, сообщает JustSport.

В случае возникновения дискомфорта в глазах или других проблем с линзами во время плавания, рекомендуется прекратить занятия и промыть глаза. Важно также соблюдать гигиеничные меры при обращении с линзами. Регулярные визиты к офтальмологу обязательны для тех, у кого контактные линзы несут лечебный характер.

Всегда следите за правилами и будьте внимательны при использовании контактных линз, чтобы избежать возможных проблем со зрением.