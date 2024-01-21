Роналду рассказал, когда оставит большой футбол

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду высказался по поводу сроков своей профессиональной карьеры.
Спортсмен признался, что ещё не решил, когда оставит большой футбол.
"Я могу завершить карьеру в конце сезона, так же как и могу поиграть ещё два-три года. Пока что я не знаю, если честно. Пока с головой и телом всё в порядке и я продолжаю получать удовольствие от футбола, я буду продолжать играть", — сказал Роналду, которого цитирует Record.
Футболист пообещал, что уйдёт сразу же, как только почувствует, что больше не может приносить пользу своей команде и своему делу.
38-летний Роналду добавил, что пока великолепно себя чувствует и получает удовлетворение, когда выходит на поле. По его словам, он счастлив заниматься тем, что ему нравится больше всего на свете.
5 февраля Роналду отметит свой 39-й день рождения.
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