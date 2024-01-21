Роналду рассказал, когда оставит большой футбол

Роналду не исключил, что может завершить карьеру в конце текущего сезона

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду высказался по поводу сроков своей профессиональной карьеры.

Фото: Openverse by Nathan Congleton is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Спортсмен признался, что ещё не решил, когда оставит большой футбол.

"Я могу завершить карьеру в конце сезона, так же как и могу поиграть ещё два-три года. Пока что я не знаю, если честно. Пока с головой и телом всё в порядке и я продолжаю получать удовольствие от футбола, я буду продолжать играть", — сказал Роналду, которого цитирует Record.

Футболист пообещал, что уйдёт сразу же, как только почувствует, что больше не может приносить пользу своей команде и своему делу.

38-летний Роналду добавил, что пока великолепно себя чувствует и получает удовлетворение, когда выходит на поле. По его словам, он счастлив заниматься тем, что ему нравится больше всего на свете.

5 февраля Роналду отметит свой 39-й день рождения.