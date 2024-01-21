В Федерации тенниса Украины прокомментировали рукопожатие украинской и российской спортсменок

В Федерации тенниса Украины прокомментировали факт рукопожатия украинки Елизаветы Котляр и российской теннисистки Влады Минчевой, которым спортсменки обменялись после матча первого круга юниорского Открытого чемпионата Австралии — 2024.
Во встрече Котляр и Минчевой со счётом 6:2, 6:4 победила россиянка. После игры соперницы по традиции пожали друг другу руки около сетки. Этот факт привлёк внимание спортивной общественности России и Украины, потому что до сих пор представительницы Незалежной отказывались обмениваться рукопожатиями с российскими спортсменками.
В Федерация тенниса Украины напомнили, что пожимать руки российским атлетам не следует. Однако, по их словам, ошибка может случиться с каждым, что и произошло с Котляр.
"Федерация тенниса Украины поддерживает общую позицию украинских теннисистов не совершать рукопожатия. Наши ведущие игроки были информированы об этом и поддерживают эту позицию. Но ошибки всегда могут быть. Вот такая ошибка произошла с нашим игроком", — говорится в официальном заявлении организации.
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