В Федерации тенниса Украины прокомментировали рукопожатие украинской и российской спортсменок

Федерация тенниса Украины назвала ошибкой рукопожатие Котляр и россиянки на юниорском AO

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Федерации тенниса Украины прокомментировали факт рукопожатия украинки Елизаветы Котляр и российской теннисистки Влады Минчевой, которым спортсменки обменялись после матча первого круга юниорского Открытого чемпионата Австралии — 2024.

Фото: commons.wikimedia.org by Tourism Victoria from Australia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Во встрече Котляр и Минчевой со счётом 6:2, 6:4 победила россиянка. После игры соперницы по традиции пожали друг другу руки около сетки. Этот факт привлёк внимание спортивной общественности России и Украины, потому что до сих пор представительницы Незалежной отказывались обмениваться рукопожатиями с российскими спортсменками.

В Федерация тенниса Украины напомнили, что пожимать руки российским атлетам не следует. Однако, по их словам, ошибка может случиться с каждым, что и произошло с Котляр.

"Федерация тенниса Украины поддерживает общую позицию украинских теннисистов не совершать рукопожатия. Наши ведущие игроки были информированы об этом и поддерживают эту позицию. Но ошибки всегда могут быть. Вот такая ошибка произошла с нашим игроком", — говорится в официальном заявлении организации.