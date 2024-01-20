Депутат Свищев: пожав руку российской теннисистке, украинка Котляр подала пример взрослым спортсменам

Депутат Свищев похвалил украинку Котляр, пожавшую руку россиянке после матча

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв оценил тот факт, что украинская теннисистка Елизавета Котляр после матча с россиянкой Владой Минчевой на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2024 года среди юниоров пожала сопернице руку.

Фото: commons.wikimedia.org by Tourism Victoria from Australia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Депутат назвал поступок украинки хорошим примером взрослым спортсменам и политикам Незалежной.

"Это правильный пример для взрослых спортсменов и тех спортивных функционеров, у которых уже глаза из орбит вылезают в порывах загнобить собственных спортсменов различными запретами", — сказал Свищёв, слова которого приводит ТАСС.

Свищев порадовался, что украинка показала, что является смелым и хорошо воспитанным человеком, демонстрирующим уважение к сопернице.

Депутат добавил, что поступок юной украинки — это то, к чему должны стремиться её соотечественники, плетущие политические интриги.

В матче Минчевой и Котляр в первом круге юниорского Australian Open россиянка победила со счётом 6:2, 6:4, после чего обе теннисистки пожали друг другу руки.