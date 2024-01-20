Туктамышева: главное в платье для выступления — отсутствие глубокого декольте и удобные трусы

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, каким для неё является идеальное платье для любого проката.
Спортсменка отметила, что даже не может вспомнить какого-то форс-мажора со своим платьем, потому что сшиты они крепко.
Чего не должно быть в платье для выступления — так это большого декольте, уверена фигуристка.
"За годы в фигурном катании я поняла, что главное — не делать в моих платьях очень глубокие вырезы. Потому что есть захваты бильманы и вращения, где ты прогибаешься, — и там может случиться казус. Так что от глубокого декольте лучше отказаться", — сказала Туктамышева, слова которой приводит Sports. ru.
Фигуристка добавила, что удобные трусы купальника в их виде спорта тоже крайне важны. С одной стороны, они не должны перетягивать, а с другой — напоминать шорты, то есть быть слишком большими.
Туктамышева добавила, что не любит наряды, которые сковывают движения или утягивают, мешают во время вращений или прыжков. Главное, чтобы фигуристке было в костюме удобно, заключила спортсменка.
Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.