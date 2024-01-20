Анастасия Мишина: ЧР России по прыжкам не похож на обычные соревнования

Фигуристка Мишина: на ЧР по прыжкам не было ощущения соревнований

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Чемпионка Европы и мира по фигурному катанию Анастасия Мишина рассказала, как оценивает чемпионат России по прыжкам, в котором она в паре с Александром Галлямовым получила бронзовую награду.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По мнению Мишиной, этот турнир совсем не похож на обычные соревнования. Если спортсмены допускали ошибки, исправить здесь их было невозможно. По её словам, всё недочёты видны сразу, что сразу сказывается на баллах, которые дают фигуристам, в результате любой из них может "вылететь".

Мишина считает, что чемпионат по прыжкам мало напоминает стандартные соревнования.

"Для меня ощущения соревнований не было, очень похоже на тренировочный процесс. Мы часто делаем связки, тренируем их постоянно, для нас это не было чем-то необычным. Не казалось, что это соревнования", — сказала Мишина, которую цитирует "Чемпионат".

Мишина добавила, что в том, что сегодня их пара заняла третье место, нет ничего страшного.

Победителями чемпионата России по прыжкам стала пара Елизаветы Осокиной и Артёма Грицаенко, на втором месте — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.