Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Если есть помидоры каждый день, то можно набрать целый букет самых неприятных заболеваний
Автоэксперт Пономарев: не стоит оставлять гаджеты в машине в мороз
Зачем нужна мульча и чем хорош каждый отдельный ее вид для садового участка
Ветеринар Успенская рассказала об опасных для кошек комнатных растениях
А вы не знали: вот почему кошка так любит сидеть около вашего ноутбука
Врач Христидис объяснила, какие ошибки допускают владельцы домашних питомцев
Ученые назвали кардамон специей, которая помогает в похудении
Автоэксперт Сажин рассказал, как эффективно и безопасно очистить автомобиль от снега
Москвичи против Года Нисанова: жители столицы отрицательно реагируют на любые проекты приезжего бизнесмена
Анастасия Мишина: ЧР России по прыжкам не похож на обычные соревнования

Фигуристка Мишина: на ЧР по прыжкам не было ощущения соревнований

1:08
Спорт

Чемпионка Европы и мира по фигурному катанию Анастасия Мишина рассказала, как оценивает чемпионат России по прыжкам, в котором она в паре с Александром Галлямовым получила бронзовую награду.

Фигуристка Мишина: на ЧР по прыжкам не было ощущения соревнований
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По мнению Мишиной, этот турнир совсем не похож на обычные соревнования. Если спортсмены допускали ошибки, исправить здесь их было невозможно. По её словам, всё недочёты видны сразу, что сразу сказывается на баллах, которые дают фигуристам, в результате любой из них может "вылететь".

Мишина считает, что чемпионат по прыжкам мало напоминает стандартные соревнования.

"Для меня ощущения соревнований не было, очень похоже на тренировочный процесс. Мы часто делаем связки, тренируем их постоянно, для нас это не было чем-то необычным. Не казалось, что это соревнования", — сказала Мишина, которую цитирует "Чемпионат".

Мишина добавила, что в том, что сегодня их пара заняла третье место, нет ничего страшного.

Победителями чемпионата России по прыжкам стала пара Елизаветы Осокиной и Артёма Грицаенко, на втором месте — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
"Она просто особенная": какие 3 признака выдают низкий интеллект у женщины

Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.

"Она просто особенная": какие 3 признака выдают низкий интеллект у женщины
Водителям объяснили, куда уходит антифриз из системы охлаждения
Куда постоянно девается антифриз из системы охлаждения?
Посадите эти дивные цветы в январе: летом они укроют клумбы пышными шапками
Герань покроется пышными шапками цветов: две ложки копеечного средства заставят бросать бутоны
Памяти Юрия Соломина: великий артист ушёл из жизни 9 дней назад Анжела Якубовская Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев
У России есть альтернатива Суэцкому и Панамскому каналам. И Западу это очень не нравится
"Сама садик я садила": начинать создавать красоту вокруг дома можно с этих 12 цветов
Посадите этот дивный цветок в январе или феврале: наполнит сад изумительными ароматами
Посадите этот дивный цветок в январе или феврале: наполнит сад изумительными ароматами
Последние материалы
Автоэксперт Пономарев: не стоит оставлять гаджеты в машине в мороз
Зачем нужна мульча и чем хорош каждый отдельный ее вид для садового участка
Фигуристка Мишина: на ЧР по прыжкам не было ощущения соревнований
Ветеринар Успенская рассказала об опасных для кошек комнатных растениях
А вы не знали: вот почему кошка так любит сидеть около вашего ноутбука
Врач Христидис объяснила, какие ошибки допускают владельцы домашних питомцев
Ученые назвали кардамон специей, которая помогает в похудении
Автоэксперт Сажин рассказал, как эффективно и безопасно очистить автомобиль от снега
Москвичи против Года Нисанова: жители столицы отрицательно реагируют на любые проекты приезжего бизнесмена
Выращиваем лук из обрезков в домашних условиях: как это делать правильно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников