Юная теннисистка Носкова о победе над первой ракеткой мира на AO: "У меня нет слов"

Юная чешская теннисистка Носкова не ожидала, что выиграет у первой ракетки мира Свёнтек

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19-летняя теннисистка из Чехии Линда Носкова призналась, что никак не ожидала победить первую ракетку мира, польскую спортсменку Игу Свёнтек в третьем круге Australian Open-2024.

Фото: commons.wikimedia.org by si.robi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Матч между теннисистками закончился со счётом 3:6, 6:3, 6:4 победой Носковой.

Юная теннисистка из Чехии сообщила, что никак не ожидала такого исхода матча.

"У меня нет слов. Знала, что будет потрясающий матч с первой ракеткой мира. Но не думала, что он так закончится. Очень рада, что прошла в четвёртый круг", — сказала Носкова.

За последние 25 лет Носкова стала первой теннисисткой в возрасте до 20 лет, кому удалось выиграть у первой ракетки мира на Открытом чемпионате Австралии.