19-летняя теннисистка из Чехии Линда Носкова призналась, что никак не ожидала победить первую ракетку мира, польскую спортсменку Игу Свёнтек в третьем круге Australian Open-2024.
Матч между теннисистками закончился со счётом 3:6, 6:3, 6:4 победой Носковой.
Юная теннисистка из Чехии сообщила, что никак не ожидала такого исхода матча.
"У меня нет слов. Знала, что будет потрясающий матч с первой ракеткой мира. Но не думала, что он так закончится. Очень рада, что прошла в четвёртый круг", — сказала Носкова.
За последние 25 лет Носкова стала первой теннисисткой в возрасте до 20 лет, кому удалось выиграть у первой ракетки мира на Открытом чемпионате Австралии.
Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.