Адвокат объяснил, когда за феминитивы могут посадить

Адвокат Захидов объяснил, когда феминитивы считаются признаком "движения ЛГБТ*"

1:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

В интернете была опубликована копия решения Верховного суда, в котором движение "ЛГБТ*" было признано экстремистской организацией. Среди признаков участия в нем было отмечено использование феминитивов. Адвокат и член коллегии "Люди дела" Алишер Захидов пояснил в беседе с "Радио 1", в каких случаях использование таких слов, как "руководительница", "психологиня" или "авторка", может рассматриваться как экстремизм.

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Документ указывает, что движение не зарегистрировано в России, но охватывает 60 регионов страны. Участников объединяет, в частности, применение феминитивов в речи. Однако, по мнению адвоката, просто использование этих слов недостаточно для привлечения к ответственности за пропаганду "ЛГБТ*".

Захидов отметил, что эти слова указаны для выделения общности движения, не имеющего юридического статуса. Он сравнил его с другими движениями, такими как "АУЕ**", отмечая схожие моменты, такие как манера обращения, общие ценности и мероприятия. Феминитивы стали одним из признаков подобия.

Адвокат подчеркнул, что контекст и действия человека играют важную роль при использовании феминитивов. Если человек активно пропагандирует идеи, противоречащие ценностям государства, используя эти слова в соцсетях, это может стать поводом для проверки со стороны правоохранительных органов.

Он добавил, что наказывают не за слова, а за действия, такие как комментирование, распространение и участие в обществе, выражающем эти идеи. Например, высказывание поддержки "чайлдфри" может рассматриваться как пропаганда, если сопровождается соответствующими действиями в интересах данного сообщества.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

** Экстремистская организация, запрещенная в России.