Игрок московского "Локомотива" Артём Дзюба рассказал, как относится к хейтерам.
По словам футболиста, он настолько уверен в себя, что никакие досужие сплетни его не трогают.
Дзюба назвал себя самодостаточным и уверенным в себе человеком, отметив, что его мало заботит то, что некоторые люди хотят жить его жизнью вместо того, чтобы заниматься своей собственной.
"Часто от знакомых слышу истории, когда кто-то открывает рот и что-то обо мне говорит. Но все это прекращается, когда я сталкиваюсь с людьми. В лицо мне всегда улыбаются, заигрывают и здороваются", — сказал Дзюба в разговоре с "Матч ТВ".
Также Дзюба пояснил, почему решил бойкотировать журналистов. Он сообщил, что с радостью будет разговаривать с настоящими профессионалами, которым интересен футбол, но не с теми, кто раскапывает всякую "желтуху" ради хайпа и просмотров.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.