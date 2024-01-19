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Дзюба о людях, которым нравится жить его жизнью: улыбаются и заигрывают

Артём Дзюба об отношении к хейтерам: "В лицо мне всегда улыбаются"

0:55
Спорт

Игрок московского "Локомотива" Артём Дзюба рассказал, как относится к хейтерам.

Артём Дзюба об отношении к хейтерам: "В лицо мне всегда улыбаются"
Фото: prt scr youtube.com/Коммент. Шоу

По словам футболиста, он настолько уверен в себя, что никакие досужие сплетни его не трогают.

Дзюба назвал себя самодостаточным и уверенным в себе человеком, отметив, что его мало заботит то, что некоторые люди хотят жить его жизнью вместо того, чтобы заниматься своей собственной.

"Часто от знакомых слышу истории, когда кто-то открывает рот и что-то обо мне говорит. Но все это прекращается, когда я сталкиваюсь с людьми. В лицо мне всегда улыбаются, заигрывают и здороваются", — сказал Дзюба в разговоре с "Матч ТВ".

Также Дзюба пояснил, почему решил бойкотировать журналистов. Он сообщил, что с радостью будет разговаривать с настоящими профессионалами, которым интересен футбол, но не с теми, кто раскапывает всякую "желтуху" ради хайпа и просмотров.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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