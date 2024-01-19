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Тарасова об отсутствии Валиевой на ЧР по прыжкам: "Там есть кем восхищаться, не переживайте"

Тренер Татьяна Тарасова призвала не переживать из-за того, что Валиева пропускает ЧР по прыжкам

0:53
Спорт

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сказала, что думает про пропуск Камилы Валиевой чемпионата России по прыжкам.

Тренер Татьяна Тарасова призвала не переживать из-за того, что Валиева пропускает ЧР по прыжкам
Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тарасова считает, что ничего страшного в отсутствии фигуристки на турнире нет. Она напомнила, что у фигуристки был сложный период, и ей нужно время, чтобы восстановиться.

"Нет ничего страшного в том, что Валиева пропустит прыжковый турнир. У неё непростой сезон, надо подсобрать силы. Там есть кем восхищаться, не переживайте", — сказала Тарасова, которую цитирует "РБ Спорт".

О невозможности принять участие в турнире по прыжкам Валиева сообщила в своих соцсетях 18 января, сославшись на неудовлетворительное состояние здоровья.

19 января состоялась квалификация чемпионата России по прыжкам в Москве, личный турнир среди фигуристов запланирован на 20 января.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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