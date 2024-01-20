Быть эктоморфом — не приговор: назван способ набрать мышечную массу

Эктоморфы представляют тип телосложения с высоким ростом, худощавой фигурой, и низким уровнем физической силы до начала тренировок.
Для достижения максимальных результатов в тренировках эктоморфам рекомендуется уделять основное внимание тяжелым базовым упражнениям, используя сплит-программу после первых полугода-года тренировок. Интенсивность тренировок постепенно повышается, с акцентом на правильной технике выполнения упражнений, сообщает JustSport.
Важным моментом для эктоморфов является отдых и восстановление. Рекомендуется изменять интенсивность тренировок, оптимизировать отдых между подходами, и обеспечивать достаточный сон для эффективного восстановления.
Питание играет ключевую роль в наборе массы для эктоморфов. Рацион должен быть высококалорийным, с упором на 3 основных приема пищи и 2-3 перекуса в течение дня. Это поможет преодолеть затруднения в наборе веса, характерные для данного типа телосложения.
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