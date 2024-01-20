Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые описали людей, склонных к харассменту на работе
Специалисты рассказали о полезных для кошки витаминах
Юрист Гаврюшкин дал советы по выбору участка для дачи
Зимний уход за автомобилем: что нельзя делать в мороз
Невролог Бруева: чтобы не болела спину, за рулём можно находиться не более 5 часов подряд
Как победить крестоцветных блошек
Торт "Рафаэлло" можно приготовить без духовки
Премьер-министр Черногории объявил о независимости от российских туристов на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Автоэксперты назвали плюсы и минусы контрактного двигателя и регламент его замены
Быть эктоморфом — не приговор: назван способ набрать мышечную массу

Этот подход к тренировкам поможет построить красивое тело эктоморфам

1:01
Спорт

Эктоморфы представляют тип телосложения с высоким ростом, худощавой фигурой, и низким уровнем физической силы до начала тренировок.

Этот подход к тренировкам поможет построить красивое тело эктоморфам
Фото: Openverse by Wendel F. is licensed under CC BY 2.0

Для достижения максимальных результатов в тренировках эктоморфам рекомендуется уделять основное внимание тяжелым базовым упражнениям, используя сплит-программу после первых полугода-года тренировок. Интенсивность тренировок постепенно повышается, с акцентом на правильной технике выполнения упражнений, сообщает JustSport.

Важным моментом для эктоморфов является отдых и восстановление. Рекомендуется изменять интенсивность тренировок, оптимизировать отдых между подходами, и обеспечивать достаточный сон для эффективного восстановления.

Питание играет ключевую роль в наборе массы для эктоморфов. Рацион должен быть высококалорийным, с упором на 3 основных приема пищи и 2-3 перекуса в течение дня. Это поможет преодолеть затруднения в наборе веса, характерные для данного типа телосложения.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
"Она просто особенная": какие 3 признака выдают низкий интеллект у женщины

Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.

"Она просто особенная": какие 3 признака выдают низкий интеллект у женщины
"Сама садик я садила": начинать создавать красоту вокруг дома можно с этих 12 цветов
"Сама садик я садила": начинать создавать красоту вокруг дома можно с этих 12 цветов
Куда постоянно девается антифриз из системы охлаждения?
Герань покроется пышными шапками цветов: две ложки копеечного средства заставят бросать бутоны
Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
У России есть альтернатива Суэцкому и Панамскому каналам. И Западу это очень не нравится
Посадите эти дивные цветы в январе: летом они укроют клумбы пышными шапками
За теплицей надо ухаживать и в зимний период, начинающие дачники этого не помнят
За теплицей надо ухаживать и в зимний период, начинающие дачники этого не помнят
Последние материалы
Специалисты рассказали о полезных для кошки витаминах
Юрист Гаврюшкин дал советы по выбору участка для дачи
Зимний уход за автомобилем: что нельзя делать в мороз
Невролог Бруева: чтобы не болела спину, за рулём можно находиться не более 5 часов подряд
Как победить крестоцветных блошек
Торт "Рафаэлло" можно приготовить без духовки
Премьер-министр Черногории объявил о независимости от российских туристов на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Автоэксперты назвали плюсы и минусы контрактного двигателя и регламент его замены
Автоэксперты составили рейтинг лучших недорогих кроссоверов с пробегом
Учёные узнали, как мозг запоминает информацию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников