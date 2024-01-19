Стали известны промежуточные итоги открытого голосования Международной премии РБ

"Рейтинг Букмекеров" опубликовал промежуточные итоги открытого голосования Международной премии РБ

2:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

25 декабря стартовало открытое голосование в рамках Международной премии РБ.

Фото: Пресс-служба Международной премии РБ

К настоящему моменту за участников уже отдано более 100 тысяч голосов. Лидерами в номинации "Спортсмен года" на этом этапе стали Александр Головин, Даниил Медведев и Анна Щербакова, в категории "Спортивный журналист года" — Тимур Журавель, Нобель Арустамян, Андрей Панков, а на звание лучшей пресс-службы претендуют ПФК ЦСКА, ФК "Динамо", ФК "Спартак", ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и РПЛ.

В главной букмекерской номинации Премии в топ-5 входят

Winline, PARI, "Фонбет", BetBoom, OLIMPBET.

"Команда OLIMPBET постоянно развивается, активности на аренах во время матчей, поддержка и спонсорство клубов, новые амбассадоры. Мы поставили для себя задачу — ворваться в хоккейный мир и поддержать его. Кажется, в 2023 году OLIMPBET был самым громким игроком на хоккейной арене. Подписали соглашения с двумя топами — "Динамо" и "Спартак", поддержали вернувшуюся в КХЛ после перерыва, тольяттинскую "Ладу" — одну из самых ярких региональных команд. Также OLIMPBET заключил контракты с "Химиком", "Крыльями Советов" и молодежным "Спартаком". В 2022 году мы победили в номинациях "Лучший букмекер по версии Рунета" и "Лучший клиентский сервис", надеюсь, что и в этом году мы подтвердим свой статус, и заберем несколько призов", — прокомментировал "Рейтингу Букмекеров" директор по развитию OLIMPBET Константин Гусев.

В одной из самых популярных категорий "Лучший киберспортивный букмекер" лидируют

PARI,

Winline,

BetBoom,

"Фонбет"

и "БК Леон".

"В 2023 году компания PARI добилась существенного роста по всем ключевым показателям и закрепилась в числе лидеров букмекерского рынка в России. Мы значительно усилили нашу роль в киберспорте — одном из важнейших направлений деятельности PARI. Стали партнером русскоязычных трансляций турниров под эгидой BLAST, партнером профессиональной команды медиафутбольного клуба "Амкал" в Counter-Strike, запустили собственную команду в Counter-Strike, поддержали сразу три коллектива по Dota 2 на The International и запустили один из главных интерактивных проектов года для поклонников киберспорта — платформу PARI PASS. Также в 2023 году создали компанию Pari Entertainment для расширения своего присутствия в киберспорте", — отметил Руслан Медведь, CEO PARI.

Организатором Премии РБ в России выступает крупнейший портал о спорте и ставках на спорт "Рейтинг Букмекеров".

Проголосовать за номинантов можно на сайте Премии до 25 февраля, а торжественное вручение наград победителям состоится 4 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Следить за актуальными новостями можно в Telegram-канале события.