Повод пропустить тренировку: эти признаки говорят о перетренированности

Названы причины, из-за которых вам необходимо поставить на паузу тренировки

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Организм реагирует на длительные и интенсивные физические нагрузки, включая тренировки, спадом, который проявляется различными симптомами перетренированности.

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Эти признаки могут варьироваться от травм и учащенного сердцебиения до утраты интереса к тренировкам, раздражительности, бессонницы, головных болей и быстрой утомляемости.

Важно осознавать, что монотонность в упражнениях, нервное напряжение, недостаток сна, неправильное питание, тренировки с избыточным весом и недостаток углеводов могут также усугубить состояние перетренированности. Следовательно, разнообразие в тренировках, правильный психоэмоциональный баланс, адекватный сон и питание — ключевые аспекты поддержания здоровья, сообщает JustSport.

В случае появления симптомов перетренированности, рекомендуется отдохнуть. Пропуск нескольких тренировок не только не будет вреден, но также может предотвратить более серьезные проблемы. Период отдыха в течение недели, проведенный разнообразно и эмоционально насыщенно, поможет восстановиться. После этого можно внести изменения в тренировочный режим, добавив новые элементы, изменяя время тренировок или выбирая более подходящую программу.

Гибкость и способность адаптироваться помогут предотвратить повторение перетренированности и поддерживать устойчивое физическое состояние.