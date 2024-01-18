Кафельников пошутил насчёт отказа украинки Ястремской пожать руку россиянке Грачёвой на AO

Кафельников оценил отказ украинской теннисистки Ястремской от рукопожатия с россиянкой Грачёвой

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников сообщил, что думает по поводу отказа украинской теннисистки Даяны Ястремской от рукопожатия с российской спортсменкой Варварой Грачёвой после матча на Открытом чемпионате Австралии-2024.

Фото: commons.wikimedia.org by Tatarstan.ru is licensed under CC BY 4.0

Ястремская и Грачёва сыграли во втором круге турнира, в итоге украинская теннисистка выиграла со счётом 6:3, 6:2.

После матча между спортсменками не произошло традиционного рукопожатия возле сетки по причине нежелания этого делать со стороны Ястремской.

Теннисистки ограничились тем, что просто стукнули ракетки друг друга.

Кафельников обратил внимание, что Грачёва в этом матче играла не за Россию.

"Украинка теперь и француженке не жмёт руку после окончания матча! Уже ничему не удивляюсь в этом бушующем мире", — написал Кафельников в своих соцсетях.