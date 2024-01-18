Теннисистка Пивоварова назвала успех 16-летней Андреевой на AO феноменальным

Теннисистка Анастасия Пивоварова поделилась своим мнением по поводу того, как у 16-летней россиянки Мирры Андреевой получилось обыграть шестую ракетку мира Онс Жабер.
Пивоварова считает, что с Онс Жабер после финала Уимблдона что-то случилось, что полностью выбило спортсменку из колеи.
По мнению Пивоваровой, то, что она не стала победительницей Уимблдона, совсем подкосило её, хотя и выход в финал турнира "Большого шлема" оказался для спортсменки неожиданным. Пивоварова уверена, что этому нужно было радоваться и не ждать чего-то невозможного, что впоследствии сказалось на состоянии Жабер самым отрицательным образом.
"Теперь она не может найти себя, это потерянный игрок. В матче с Миррой она не смогла ничего показать. Это, конечно, не умаляет заслуги Андреевой. Она большая молодец — сделала все, что от нее зависело", — сказала Пивоварова, которую цитирует Газета.Ru.
Спортсменка признала, что Мирра Андреева ярко, быстро и красиво играет, выполнив в матче с Жабер всё, что от неё было нужно. Пивоварова добавила, что успех Андреевой получился феноменальным.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.