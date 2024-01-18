Кафельников о победе Блинковой над Рыбакиной на AO: "Аня молодец!"

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказался по поводу победы Анны Блинковой над третьей ракеткой мира Еленой Рыбакиной во втором круге Открытого чемпионата Австралии - 2024.
Кафельников считает, что Блинкова играла очень достойно и действительно порадовала любителей тенниса.
Легендарный теннисист отметил в беседе с корреспондентом "Чемпионата", что победа над такой сильной теннисисткой, как Рыбакина, дорогого стоит.
"Аня молодец! Доставила удовольствие всем болельщикам. Все на неё смотрели, в том числе и я. Получил огромное удовольствие. Рыбакина — сильная теннисистка, но Аня выдержала. Очень за неё рад", — сказал Кафельников.
Во втором круге Australian Open Блинкова выиграла у Рыбакиной со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20). Соперницей россиянки в третьем круге турнира станет 31-я ракетка мира, спортсменка из Италии Ясмине Паолини.
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