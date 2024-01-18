Кафельников о победе Блинковой над Рыбакиной на AO: "Аня молодец!"

Кафельников похвалил теннисистку Блинкову, обыгравшую третью ракетку мира Рыбакину на AO

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказался по поводу победы Анны Блинковой над третьей ракеткой мира Еленой Рыбакиной во втором круге Открытого чемпионата Австралии - 2024.

Фото: commons.wikimedia.org by Tatarstan.ru is licensed under CC BY 4.0

Кафельников считает, что Блинкова играла очень достойно и действительно порадовала любителей тенниса.

Легендарный теннисист отметил в беседе с корреспондентом "Чемпионата", что победа над такой сильной теннисисткой, как Рыбакина, дорогого стоит.

"Аня молодец! Доставила удовольствие всем болельщикам. Все на неё смотрели, в том числе и я. Получил огромное удовольствие. Рыбакина — сильная теннисистка, но Аня выдержала. Очень за неё рад", — сказал Кафельников.

Во втором круге Australian Open Блинкова выиграла у Рыбакиной со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20). Соперницей россиянки в третьем круге турнира станет 31-я ракетка мира, спортсменка из Италии Ясмине Паолини.