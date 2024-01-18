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Татьяна Тарасова будет комментатором чемпионата России по прыжкам

Тренер Тарасова будет комментировать квалификацию чемпионата России по прыжкам

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Спорт

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступит в роли комментатора во время квалификации чемпионата России по прыжкам. Об этом проинформировал Первый канал.

Тренер Тарасова будет комментировать квалификацию чемпионата России по прыжкам
Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Другим комментатором чемпионата России по прыжкам станет известный спортивный журналист Александр Гришин.

Старт турнира по прыжкам в Москве намечен на 19 января. Россияне смогут увидеть все трансляции чемпионата на сайте Первого канала.

16 января Татьяна Тарасова говорила, что предложение комментировать чемпионат России по прыжкам ей пока не поступало, однако присутствовать на соревнованиях тренер собиралась в любом случае.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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