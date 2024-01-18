Татьяна Тарасова будет комментатором чемпионата России по прыжкам

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступит в роли комментатора во время квалификации чемпионата России по прыжкам. Об этом проинформировал Первый канал.
Другим комментатором чемпионата России по прыжкам станет известный спортивный журналист Александр Гришин.
Старт турнира по прыжкам в Москве намечен на 19 января. Россияне смогут увидеть все трансляции чемпионата на сайте Первого канала.
16 января Татьяна Тарасова говорила, что предложение комментировать чемпионат России по прыжкам ей пока не поступало, однако присутствовать на соревнованиях тренер собиралась в любом случае.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.