Эти вещи должен брать в спортзал каждый

Назван список необходимой для занятий спортом "экипировки"

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Перед тем как отправиться в магазины за спортивной одеждой, важно определить свои требования.

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Если цель — привлекать внимание в тренажерном зале, выбирайте стильную одежду. Если же основная цель — превратить вялое тело в каркас стальных мышц, удобство становится приоритетом.

Минимальный набор для фитнес-клуба включает шорты, футболку, удобную обувь и носки, желательно в двух экземплярах. Одежда должна быть свободной и из натуральных материалов. Обувь должна быть безупречной для безопасности и комфорта. При использовании бассейна возьмите плавки, купальную шапочку и очки.

Две пары кроссовок (обычные и беговые) и спортивные сандалии также рекомендуется приобрести. В бассейн возьмите запасное полотенце. Для сауны лучше обзавестись лапландцем из белого войлока.

Кроме того, принесите с собой средства для душа, лосьон, дезодорант, фен и банные шлепанцы.

Спортивный клуб начинается с воды, поэтому возьмите с собой воду и спортивное питание для поддержания баланса. Литровая бутылка негазированной воды и необходимые добавки (протеин, BCAA, карнитин) помогут поддерживать водный баланс и восстанавливаться после тренировки.