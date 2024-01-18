В эти мифы о спорте до сих пор верят люди

Развенчаны популярные заблуждения о спорте

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Фитнес, несмотря на широкую популярность, все еще окружен мифами, которые могут вводить в заблуждение спортсменов. Вот несколько распространенных заблуждений:

Фото: Openverse by runwaypilates is licensed under CC BY 2.0

Не болит — не растет : Ошибочная идея, что отсутствие боли после тренировки означает недостаток прогресса. На самом деле, мышцам требуется отдых, и отсутствие боли не означает, что можно увеличивать веса. Систематическая боль может быть признаком травмы или перетренировки.

: Ошибочная идея, что отсутствие боли после тренировки означает недостаток прогресса. На самом деле, мышцам требуется отдых, и отсутствие боли не означает, что можно увеличивать веса. Систематическая боль может быть признаком травмы или перетренировки. Перестанешь тренироваться, мышцы превратятся в жир : Мышечная масса не конвертируется в жировую. Однако, при прекращении тренировок без соответствующего снижения калорий может произойти атрофия мышц и накопление жира.

: Мышечная масса не конвертируется в жировую. Однако, при прекращении тренировок без соответствующего снижения калорий может произойти атрофия мышц и накопление жира. Если заниматься спортом, можно кушать что угодно : Занятия фитнесом помогают сжигать калории, но злоупотребление едой может привести к лишнему жировому запасу. Важно контролировать рацион и калорийность потребляемых продуктов, JustSport.

: Занятия фитнесом помогают сжигать калории, но злоупотребление едой может привести к лишнему жировому запасу. Важно контролировать рацион и калорийность потребляемых продуктов, JustSport. Силовые нагрузки только для мужчин : Женщины не превратятся в мужчин при занятии силовыми тренировками. Эти тренировки приносят много пользы: укрепление мышц, сжигание калорий и поддержание здоровья.

: Женщины не превратятся в мужчин при занятии силовыми тренировками. Эти тренировки приносят много пользы: укрепление мышц, сжигание калорий и поддержание здоровья. Чем больше тренировок, тем лучше: Избыточные тренировки могут привести к истощению организма и повышению риска травм. Разумное чередование тренировок с отдыхом способствует здоровью и спортивному прогрессу.

Занятия фитнесом требуют разумного подхода, внимания к собственному телу и соблюдения правильного режима.