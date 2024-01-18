В эти мифы о спорте до сих пор верят люди

Фитнес, несмотря на широкую популярность, все еще окружен мифами, которые могут вводить в заблуждение спортсменов. Вот несколько распространенных заблуждений:
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Не болит — не растет: Ошибочная идея, что отсутствие боли после тренировки означает недостаток прогресса. На самом деле, мышцам требуется отдых, и отсутствие боли не означает, что можно увеличивать веса. Систематическая боль может быть признаком травмы или перетренировки.
Перестанешь тренироваться, мышцы превратятся в жир: Мышечная масса не конвертируется в жировую. Однако, при прекращении тренировок без соответствующего снижения калорий может произойти атрофия мышц и накопление жира.
Если заниматься спортом, можно кушать что угодно: Занятия фитнесом помогают сжигать калории, но злоупотребление едой может привести к лишнему жировому запасу. Важно контролировать рацион и калорийность потребляемых продуктов, JustSport.
Силовые нагрузки только для мужчин: Женщины не превратятся в мужчин при занятии силовыми тренировками. Эти тренировки приносят много пользы: укрепление мышц, сжигание калорий и поддержание здоровья.
Чем больше тренировок, тем лучше: Избыточные тренировки могут привести к истощению организма и повышению риска травм. Разумное чередование тренировок с отдыхом способствует здоровью и спортивному прогрессу.
Занятия фитнесом требуют разумного подхода, внимания к собственному телу и соблюдения правильного режима.
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