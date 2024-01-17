Журналист Daily Mail ушёл из жизни во время работы на Australian Open-2024

Во время Australian Open скончался журналист Daily Mail

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Британский журналист Майк Диксон, работающий в издании Daily Mail и готовивший материалы про Открытый чемпионат Австралии-2024, умер во время работы в Мельбурне.

Фото: commons.wikimedia.org by Tourism Victoria from Australia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Печальное известие сообщили родные скончавшегося журналиста в соцсетях.

Умершему журналисту было 59 лет. По какой причине он ушёл из жизни, пока неизвестно.

"Мы вынуждены сообщить, что наш замечательный муж и отец Майк потерял сознание и умер в Мельбурне, где он находился на Australian Open", — написали родственники Диксона.

Семья журналиста уточнила в сообщении, что умерший в течение 38 лет занимался любимым делом в разных точках планеты, признавшись, что будут тосковать по нему.

Первый в сезоне турнир "Большого шлема" Australian Open продлится в Мельбурне до 28 января.