Журналист Daily Mail ушёл из жизни во время работы на Australian Open-2024

Британский журналист Майк Диксон, работающий в издании Daily Mail и готовивший материалы про Открытый чемпионат Австралии-2024, умер во время работы в Мельбурне.
Печальное известие сообщили родные скончавшегося журналиста в соцсетях.
Умершему журналисту было 59 лет. По какой причине он ушёл из жизни, пока неизвестно.
"Мы вынуждены сообщить, что наш замечательный муж и отец Майк потерял сознание и умер в Мельбурне, где он находился на Australian Open", — написали родственники Диксона.
Семья журналиста уточнила в сообщении, что умерший в течение 38 лет занимался любимым делом в разных точках планеты, признавшись, что будут тосковать по нему.
Первый в сезоне турнир "Большого шлема" Australian Open продлится в Мельбурне до 28 января.
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