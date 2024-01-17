Теннисистка Павлюченкова о болельщиках на Australian Open: было неприятно

Теннисистка Павлюченкова отметила некрасивое поведение болельщиков во время матча с Бадосой

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова призналась, что ей было неприятно от того, как вели себя болельщики, когда она играла с испанкой Паулой Бадосой во втором круге Открытого чемпионата Австралии - 2024, который сейчас проходит в Мельбурне.

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Этот матч россиянка проиграла со счётом 6:2, 6:3.

Российская теннисистка отметила, что болельщики на трибунах вели себя как в ресторане — шумно, невнимательно и даже оскорбительно.

"Было шумно, как в ресторане: люди разговаривали, ели и пили. Не знаю, смотрели ли они вообще матч. Было несколько мужчин, которые напились и стали кричать и мяукать на меня", — вспомнила Павлюченкова в разговоре с iNews.

Спортсменка предположила, что люди на трибунах вели себя так, потому что были не совсем трезвы, подчеркнув, что ей было неприятно находиться в такой обстановке, и её это расстроило.

Павлюченкова добавила, что до сих пор она не сталкивалась с подобными проблемами при играх за границей, но этот раз стал неприятным исключением.