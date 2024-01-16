Татьяна Тарасова: пока никто не звал комментировать ЧР по прыжкам

Тренер Татьяна Тарасова сообщила, что её пока не звали комментировать ЧР по прыжкам

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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что вряд ли будет комментировать чемпионат России по прыжкам.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тренер объяснила, что её пока не приглашали на этот турнир в роли комментатора, однако присутствовать там она в любом случае будет.

"Я буду присутствовать на соревнованиях, но комментировать не буду. Никто не звал пока", — сказала Тарасова, которую цитирует "Р-Спорт".

Также тренер призналась, что её порадовал выбор капитанов команд, которые будут участниками чемпионата.

Тарасова уверена, что капитаны — Дмитрий Козловский и Александр Галлямов - сыграют свою роль на "отлично". Тренер добавила, что хотя между спортсменами иногда бывают моменты напряжения, атмосфера между ними всё равно остаётся дружеской, какой она обязательно будет и на чемпионате.

Турнир по прыжкам состоится в Москве с 19 по 21 января.