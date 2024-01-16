Татьяна Тарасова: пока никто не звал комментировать ЧР по прыжкам

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что вряд ли будет комментировать чемпионат России по прыжкам.
Тренер объяснила, что её пока не приглашали на этот турнир в роли комментатора, однако присутствовать там она в любом случае будет.
"Я буду присутствовать на соревнованиях, но комментировать не буду. Никто не звал пока", — сказала Тарасова, которую цитирует "Р-Спорт".
Также тренер призналась, что её порадовал выбор капитанов команд, которые будут участниками чемпионата.
Тарасова уверена, что капитаны — Дмитрий Козловский и Александр Галлямов - сыграют свою роль на "отлично". Тренер добавила, что хотя между спортсменами иногда бывают моменты напряжения, атмосфера между ними всё равно остаётся дружеской, какой она обязательно будет и на чемпионате.
Турнир по прыжкам состоится в Москве с 19 по 21 января.
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