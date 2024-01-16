Теннисистка Касаткина возмутилась отсутствием показа женских матчей Australian Open по ТВ

Российская теннисистка Дарья Касаткина призналась, что её огорчает то, женские матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису-2024 нельзя посмотреть по телевизору.
Спортсменке сообщила в своих соцсетях, что ей не нравится такое отношение к женскому теннису при том, что теннисистки встречаются на центральном корте и в самый разгар дня.
"Женский теннис по телевизору не показывают. Спортсменки играют на центральном корте в прайм-тайм и ради чего? Не хочу говорить, что на самом деле они сейчас показывают", — написала Касаткина.
В первом круге Australian Open Касаткина разгромила американку Питон Стирнс со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Соперницей Касаткиной по второму кругу турнира также станет также станет представительница США Слоан Стивенс.
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