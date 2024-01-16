Сексуальные ягодицы: обязательный комплекс упражнений

Названы основные упражнения для прокачки мышц пятой точки

1:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

Для достижения упругих и объемных ягодичных мышц рекомендуется сочетать силовые и аэробные упражнения. Силовые тренировки придают тонус и рельеф, в то время как аэробные помогают избавиться от лишних калорий.

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Для женщин, стремящихся к увеличению объема ягодиц, важно использовать силовые упражнения, избегая излишних аэробных тренировок, чтобы не уменьшить мышечную массу, сообщает JustSport.

Программа тренировок включает базовые и изолированные упражнения, выполняемые 1-2 раза в неделю. Примеры упражнений:

Приседания со штангой : 3-4 подхода, 8-12 повторений.

: 3-4 подхода, 8-12 повторений. Выпады : 2-3 подхода, 12-15 повторений.

: 2-3 подхода, 12-15 повторений. Подъем ягодиц со штангой : 2-3 подхода, 12-20 повторений.

: 2-3 подхода, 12-20 повторений. Отведение ноги назад : 3-4 подхода, 12-20 повторений.

: 3-4 подхода, 12-20 повторений. Махи назад согнутой ногой: 3-4 подхода, 15-25 повторений.

Рекомендуется начинать тренировку с приседаний со штангой, выбирая затем два упражнения на свой выбор. Важно выполнять не менее трех упражнений за одну тренировку. С упором на качество движений и постепенное увеличение нагрузки, можно достичь заметных результатов в укреплении и формировании ягодиц.