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Туктамышева порадует поклонником своим участием в ледовом шоу в Пекине в конце января

Фигуристка Туктамышева подтвердила, что будет участницей шоу в Пекине

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Спорт

Знаменитая российская фигуристка Елизавета Туктамышева примет участие в ледовом шоу, которое пройдёт в Китае в конце января.

Фигуристка Туктамышева подтвердила, что будет участницей шоу в Пекине
Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Об этом спортсменка сообщила в своих соцсетях.

"27, 28 января. Пекин! Ледовое шоу с участием мировых чемпионов! До встречи в Поднебесной! — написала Туктамышева.

Кроме того, Туктамышева примет участие в чемпионате России по прыжкам, который состоится с 19 по 21 января.

Фигуристка 12 января сообщила, что сразу после окончания ледовых спектаклей приступила к спортивным тренировкам. Туктамышева добавила, что настрой у неё "жёсткий", и она собирается приложить все усилия, чтобы восстановить тройной аксель.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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