Туктамышева порадует поклонником своим участием в ледовом шоу в Пекине в конце января

Знаменитая российская фигуристка Елизавета Туктамышева примет участие в ледовом шоу, которое пройдёт в Китае в конце января.
Об этом спортсменка сообщила в своих соцсетях.
"27, 28 января. Пекин! Ледовое шоу с участием мировых чемпионов! До встречи в Поднебесной! — написала Туктамышева.
Кроме того, Туктамышева примет участие в чемпионате России по прыжкам, который состоится с 19 по 21 января.
Фигуристка 12 января сообщила, что сразу после окончания ледовых спектаклей приступила к спортивным тренировкам. Туктамышева добавила, что настрой у неё "жёсткий", и она собирается приложить все усилия, чтобы восстановить тройной аксель.
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