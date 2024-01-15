Депутаты сейма Латвии хотят, чтобы Макрон запретил атлетам из РФ приезжать на ОИ-2024

Депутаты сейма Латвии потребовали, чтобы Макрон запретил спортсменам из России въезд на ОИ-2024

1:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Депутаты латвийского сейма обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с требованием запретить спортсменам из России участвовать в Олимпиаде-2024.

Фото: rsport.ria.ru

Свою подпись на официальном требовании в письменном виде поставили 80 латвийских парламентариев. Их письмо адресовано Макрону и представителям французского парламента. В документе содержится призыв к запрету на въезд на Олимпиаду-2024 в отношении российских и белорусских атлетов.

"Ситуация сложная, но мы должны и дальше четко высказывать свою позицию против решения МОК", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте латвийского сейма.

По мнению депутатов сейма, для решения МОК нет оснований, и оно является "безответственным".

До этого МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в Играх-2024 в нейтральном статусе.

Ряд латвийских спортсменов уже выразили намерение бойкотировать Олимпиаду, если на неё всё-таки поедут россияне и белорусы.