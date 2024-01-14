Жулин о русофобии на ЧЕ-2024: "Губанова — фамилия ведь не очень хорошая"

Тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский призёр Александр Жулин рассказал, что думает о результатах чемпионата Европы-2024 среди женщин-одиночниц.
По мнению Жулина, победительницей турнира должна была стать Анастасия Губанова, занявшая в итоге второе место.
Тренер отметил, что в выступлении чемпионки Лины Хендрикс было большое количество недокрутов, однако именно её с самого начала прочили в лидеры.
"Под Хендрикс всё было заряжено. Судьи закрывали глаза на ошибки, плюс Губанова — фамилия ведь не очень хорошая. Русофобию никто не отменял", — сказал Жулин в разговоре с "РИА Новости Спорт".
Тренер добавил, что хоть у Губановой и было лучшее выступление на этом чемпионате Европы, если бы она не поменяла страну и осталась в России, она никак не смогла бы попасть в тройку лидеров.
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