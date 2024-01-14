Жулин о русофобии на ЧЕ-2024: "Губанова — фамилия ведь не очень хорошая"

Тренер Жулин: серебряный призёр ЧЕ-2024 Губанова была лучше, чем чемпионка Хендрикс

0:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский призёр Александр Жулин рассказал, что думает о результатах чемпионата Европы-2024 среди женщин-одиночниц.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По мнению Жулина, победительницей турнира должна была стать Анастасия Губанова, занявшая в итоге второе место.

Тренер отметил, что в выступлении чемпионки Лины Хендрикс было большое количество недокрутов, однако именно её с самого начала прочили в лидеры.

"Под Хендрикс всё было заряжено. Судьи закрывали глаза на ошибки, плюс Губанова — фамилия ведь не очень хорошая. Русофобию никто не отменял", — сказал Жулин в разговоре с "РИА Новости Спорт".

Тренер добавил, что хоть у Губановой и было лучшее выступление на этом чемпионате Европы, если бы она не поменяла страну и осталась в России, она никак не смогла бы попасть в тройку лидеров.