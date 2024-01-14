Умный помощник на руке: как выбрать фитнес-браслет

Фитнес-трекеры становятся все более популярными благодаря своей способности отслеживать физическую активность, подсчитывать калории и следить за пульсом.
Эксперты выделяют несколько ключевых критериев при выборе трекера. Важно, чтобы устройство обладало "золотым стандартом" функций, включая подсчет шагов, расстояния, затраченных калорий и уведомлений. Проведенные тесты также показали, что допустимая погрешность фитнес-трекера составляет до 10%, и это следует учитывать при выборе.
Прочность устройства и его автономность также играют важную роль. Надежность корпуса и способность сохранять данные после тренировки влияют на долговечность трекера, сообщает JustSport.
Совместимость смартфонов является еще одним важным аспектом. Фитнес-трекеры, хорошо "дружащие" со смартфонами iPhone, часто предпочтительны для пользователей. Однако, несмотря на трудности с программным обеспечением Android, бренды Xiaomi и Fitbit выделяются полностью мультиплатформенной поддержкой, что делает их универсальными.
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