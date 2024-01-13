Запрещённое сальто не помешало французу Сяо Хим Фа стать чемпионом Европы по фигурному катанию

Французского фигуриста Сяо Хим Фа оштрафовали за запрещённое сальто в произвольной программе

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Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа включил в свою произвольную программу на чемпионате Европы по фигурному катанию запрещённый элемент — сальто.

Фото: commons.wikimedia.org by Clément Bucco-Lechat is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ради исполнения опасного элемента спортсмен по ходу программы сделал прыжок назад через голову, что запрещено правилами ISU. Сальто считается федерацией не только слишком опасным, но и неэстетичным элементом.

Судьи сняли у французского фигуриста два балла за показ запрещённого элемента, однако, несмотря на это, Сяо Хим Фа всё равно стал чемпионом Европы.

По сумме короткой и произвольной программы спортсмен получил 276,17 балла, опередив серебряного призёра турнира, эстонца Александра Селевко, почти на 20 баллов (у него 256,99 балла).