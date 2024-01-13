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Экс-фигуристка Леонова: "Российских спортсменов просто унижают таким отношением"

Экс-фигуристка Леонова заявила об отстранении российских спортсменов по национальному признаку

1:06
Спорт

Бывшая фигуристка-одиночница Алёна Леонова выразила своё мнение относительно чемпионата Европы — 2024 в литовском Каунасе, к участию в котором не допущены российские спортсмены.

Экс-фигуристка Леонова заявила об отстранении российских спортсменов по национальному признаку
Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Леонова напомнила, что многие российские фигуристы вынуждены переходить в другие федерации и выступать на международных турнирах в качестве участников от других стран, чтобы иметь возможность побороться за медали.

Фигуристка уверена, что в спорте не место политике, а россиян сегодня откровенно и неприкрыто дискредитируют по национальному признаку.

"Это очень обидно, потому что политика не должна вмешиваться в спорт, а здесь идёт конкретное отстранение спортсменов по национальному признаку. Наших ребят просто унижают таким отношением", — сказала Леонова, которую цитирует РБ Спорт.

Спортсменка добавила, что таких примеров сегодня в спорте, к сожалению, становится всё больше.

В чемпионате Европы по фигурному катанию принимают участие 27 российских фигуристов, которые сменили спортивное гражданство и теперь выступают за другие страны.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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