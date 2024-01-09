Названа категория спортсменов, способных одновременно сжигать жир и растить мышцы

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Тема одновременного сжигания жира и набора мышечной массы является актуальной для бодибилдеров.

Фото: openverse.org by stroopsmma is licensed under CC BY 2.0.

Ведущий эксперт в фитнес-индустрии Лайл МакДоналд отмечает, что новички, особенно с избыточным жировым запасом, способны достичь рекомпозиции тела, увеличивая силовые показатели и мышечную массу. Даже при дефиците калорий они могут расти, так как их мышцы ранее не получали стимула для роста.

МакДоналд также указывает на случаи возвращения к тренировкам после перерыва, где у людей снижаются силовые показатели, теряется мышечная ткань, и увеличивается процент жира, сообщает JustSport.

Исходя из научных данных и мнений специалистов, те, кто достиг своего потолка в росте мышц и имеет низкий процент жира, возможно, не смогут одновременно сжигать жир и наращивать мышцы. Однако, подчеркивается, что эта информация основана на существующих данных и мнениях экспертов, и требуется долгосрочное клиническое исследование для окончательного ответа на этот вопрос.