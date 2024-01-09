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Названы негласные правила поведения в спортзале

1:17
Спорт

Первоначальное вхождение в мир фитнеса требует не только овладения техникой тренировок, но и усвоения негласных правил поведения. Важно проявлять уважение к общности бодибилдеров, следуя определенным этикетным нормам:

Названы негласные правила поведения в спортзале
Фото: Wikipedia by www.localfitness.com.au is licensed under Credit: LocalFitness.com.au
  1. Приветствуйте и прощайся в раздевалке, устанавливая контакт с единомышленниками.
  2. Не отвлекайте других во время тренировки, уважайте их фокус на упражнении.
  3. Избегайте "пометок" на тренажерах, не захватывайте территорию заранее.
  4. Советуйте только по запросу, не вмешивайтесь без необходимости.
  5. Используйте полотенце на тренажерах, избегайте тренировок с голым торсом.
  6. Обращайтесь за помощью к тренеру, не притворяйтесь всезнайкой.
  7. Соблюдайте уважение, не фиксируйте внимание на окружающих, особенно на противоположном поле.
  8. Не перешагивайте через штангу других занимающихся, проявляйте уважение к их тренировочному процессу.
  9. Подстраховывайте себя при установлении личных рекордов, обращаясь за помощью.
  10. Будьте осмотрительны в вопросах к бодибилдерам, избегайте личных вопросов.

Следуя этим простым этикетным нормам, вы не только интегрируетесь в бодибилдерскую семью, но и создадите комфортные условия для своего развития.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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