Названы эффективные упражнения для устранения сутулости

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Сутулость в быту представляет собой избыточное округление позвоночника в грудном отделе, что также называется кифозом. Для преодоления этого состояния и восстановления правильной осанки важно активно укреплять мышцы спины, особенно в области грудного отдела позвоночника. Кифоз может иметь как наследственные, так и приобретенные причины.

Фото: CreativeCommons by Güel - Centro de Wellness Murcia is licensed under CC BY 2.0.

Внешние признаки сутулости включают выдвижение головы вперед, гиперэкстензию шеи, широкое разведение лопаток, опущенные плечи, а также изменения в нижней части спины, тазе и ногах. Однако, часть этих изменений может быть невидима для непрофессионала.

Для оценки осанки можно провести простой тест, стоя спиной к стене. При правильной осанке затылок, лопатки, ягодицы, икроножные мышцы и пятки касаются стены, при этом расстояние между стеной и телом в районе шейного и поясничного лордозов составляет примерно 2-3 пальца.

Для борьбы с сутулостью и коррекции осанки рекомендуется выполнять упражнения, направленные на укрепление мышц спины. Одним из таких упражнений является "Виманасана", которое активирует ромбовидные, трапециевидные и другие мышцы, создавая корсет для уменьшения кифоза. Упражнение следует выполнять регулярно, и положительные результаты можно ожидать через 1-2 недели, сообщает JustSport.

Кроме того, для эффективной борьбы с сутулостью рекомендуется включить в тренировочный комплекс силовые упражнения, которые равномерно развивают мышцы спины, а также упражнения на растяжку для мышц брюшного пресса и груди.

Сбалансированный подход к укреплению мышц и растяжке сопровождается коррекцией образа жизни, включая нормализацию веса, помогает достичь положительных изменений в осанке и избавиться от сутулости.