Названа польза тренировок с гирей для здоровья

1:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российская наука в ХХ веке подтвердила древние знания о силовых тренировках, доказав, что гиревой спорт является эффективным средством общего физического развития и благотворно влияет на здоровье. Девять аргументов поддерживают эту идею:

Фото: Openverse by kl.fitness is licensed under CC BY 2.0

Увеличение силы: гири эффективны в развитии силы, согласно официальному учебнику физической подготовки советской армии. Польза для сердца: исследование показало, что тренировки с гирями способствуют снижению частоты сердечных сокращений и артериального давления. Безопасность тренировок: травмы у лучших российских гиревиков составляют всего 8,8%, что подчеркивает безопасность занятий при правильном подходе. Улучшение фигуры: тренировки с гирями приводят к сбалансированному развитию тела и низкому содержанию жира. Укрепление ягодиц: гиревой спорт помогает противостоять проблемам спины, связанным с ягодичной амнезией. Укрепление тазобедренных суставов: гиревые тренировки развивают гибкость этих суставов. Возвращение подвижности спине: тренировки с гирей эффективнее развивают разгибатели спины. Выпячивание вместо втягивания: выпячивание брюшной стенки считается лучшей техникой для защиты спины. Профилактика артрита: взрывная нагрузка в тренировках с гирями способствует здоровью суставов и снижает риск артрита, сообщает JustSport.

Уникальные упражнения с гирями, а также их компактность, делают гиревой спорт непревзойденным инструментом для достижения силы и выносливости, что подтверждают мнения опытных гиревиков.