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Названа польза тренировок с гирей для здоровья

1:44
Спорт

Российская наука в ХХ веке подтвердила древние знания о силовых тренировках, доказав, что гиревой спорт является эффективным средством общего физического развития и благотворно влияет на здоровье. Девять аргументов поддерживают эту идею:

Названа польза тренировок с гирей для здоровья
Фото: Openverse by kl.fitness is licensed under CC BY 2.0
  1. Увеличение силы: гири эффективны в развитии силы, согласно официальному учебнику физической подготовки советской армии.
  2. Польза для сердца: исследование показало, что тренировки с гирями способствуют снижению частоты сердечных сокращений и артериального давления.
  3. Безопасность тренировок: травмы у лучших российских гиревиков составляют всего 8,8%, что подчеркивает безопасность занятий при правильном подходе.
  4. Улучшение фигуры: тренировки с гирями приводят к сбалансированному развитию тела и низкому содержанию жира.
  5. Укрепление ягодиц: гиревой спорт помогает противостоять проблемам спины, связанным с ягодичной амнезией.
  6. Укрепление тазобедренных суставов: гиревые тренировки развивают гибкость этих суставов.
  7. Возвращение подвижности спине: тренировки с гирей эффективнее развивают разгибатели спины.
  8. Выпячивание вместо втягивания: выпячивание брюшной стенки считается лучшей техникой для защиты спины.
  9. Профилактика артрита: взрывная нагрузка в тренировках с гирями способствует здоровью суставов и снижает риск артрита, сообщает JustSport.

Уникальные упражнения с гирями, а также их компактность, делают гиревой спорт непревзойденным инструментом для достижения силы и выносливости, что подтверждают мнения опытных гиревиков.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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