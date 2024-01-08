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Ученые назвали виды спорта для продления жизни

1:33
Спорт

Последние исследования, опубликованные в Mayo Clinic Proceedings, выявили, что социальное взаимодействие, характерное для командных видов спорта, может существенно увеличить продолжительность жизни. Теннис, бадминтон и футбол были выделены как более эффективные виды физической активности, способствующие долголетию, чем езда на велосипеде, плавание, бег трусцой или тренировки в тренажерном зале.

Ученые назвали виды спорта для продления жизни
Фото: Openverse by Alexander Veprev is licensed under CC BY-SA 4.0

Исследование, проведенное в рамках Copenhagen City Heart Study с участием 8500 взрослых, подчеркнуло, что социальные связи, возникающие при партнерских и командных видах спорта, играют ключевую роль в обеспечении здоровья и долголетия. Участники, занимающиеся командными видами спорта, такими как теннис, продлевали свою жизнь на значительный период.

Исследователи выявили, что участие в теннисе, бадминтоне или футболе может увеличить продолжительность жизни до 9,7 лет. Одиночные виды спорта, такие как бег и плавание, также положительно влияют на долголетие, но в меньшей степени.

Результаты подчеркивают важность социального взаимодействия в рамках физической активности для обеспечения не только физического, но и эмоционального благополучия. Эксперты рекомендуют включать в режим упражнений виды спорта, способствующие социальным связям, для достижения оптимальных результатов в долгосрочной перспективе.

 
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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