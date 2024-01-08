Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять ошибок при проверке уровня масла, которые могут повредить двигатель
Мужчины, которые не будут командовать женщинами: 3 знака Зодиака
Вспомнить всё: сколько информации может вместить мозг?
"Улитка" — эффективный способ выращивания растений
Подголовники в самолете: скрытая опасность бактерий, на которую стоит обратить внимание
Этот завтрак разнообразит меню
Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу
Ксения Собчак и Тина Канделаки: как звезды встречают Рождество
Эксперт Пономарев объяснил, как правильно завести машину в мороз

Названы уважительные причины для пропуска тренировки

1:30
Спорт

Вы устали и слишком заняты и буквально слышите, как диван зовет вас? Конечно, это не повод пропустить тренировку. Но уважительные причины существуют. Иногда телу нужен отдых, а заниматься спортом может быть опасно. 5 причин отказаться от тренировки:

Названы уважительные причины для пропуска тренировки
Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0
  1. Кашель или охриплость: легкое недомогание можно преодолеть низкоинтенсивными упражнениями, но симптомы гриппа и тяжелый кашель = отмена тренировки.
  2. Недосып: одна ночь недосыпания повышает стресс и риск сердечно-сосудистых проблем. Лучше выспаться и тренироваться в отличной форме.
  3. Не восстановился: жжение в мышцах говорит о необходимости отдыха. Занятие во время крепатуры может привести к травме.
  4. Боль в стопе: постоянная боль — сигнал прекратить тренировки. Подозрение на перенапряжение, растяжение или плантарный фасциит требует визита к врачу.
  5. Синдром хронической усталости: чувство катастрофической усталости может быть признаком перетренированности. Подумай о стиле жизни и, если он несовместим с тренировками, изменяй его.

Важно осознавать, что забота о своем здоровье и благополучии требует гармонии между физической активностью и отдыхом. Негласные сигналы, которые посылает тело, необходимо воспринимать серьезно, чтобы избежать возможных травм и улучшить общее состояние.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Певец Леонид Агутин принял неожиданное решение на фоне скандала с новогодним шоу

Российский певец Леонид Агутин покинул РФ.

Российский певец Леонид Агутин принял решение покинуть РФ и улететь в Дубай
Пугачёва вышла на связь на фоне провала Киркорова: всего одно слово
Пугачёва единственным словом вышла на связь
Быстро избавьтесь от клещей на листьях огурцов: копеечное средство из кухни поможет
Никому не нужны: иноагенты беднеют на чужбине
Запад при краже активов РФ останется с попрошайками на бесполезном мешке денег Дмитрий Плотников
Бог троицу любит: к каким 3 знакам Зодиака придет счастье в конце этой эимы
Прогноз Таро на неделю 8-14 января для всех знаков
Стало известно, могут ли кошки жить зимой на улице
Стало известно, могут ли кошки жить зимой на улице
Последние материалы
Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу
Ксения Собчак и Тина Канделаки: как звезды встречают Рождество
Эксперт Пономарев объяснил, как правильно завести машину в мороз
Автоэксперт Хайцеэр назвал шесть признаков автомобиля, побывавшего в ДТП
Россия уничтожила две непобедимых установки ПРО Patriot в Киеве
Блинкен заявил, что не знал о проблемах со здоровьем главы Пентагона
Прилёт "Искандеров" по Харькову: нанесён удар по штабу армии Украины
Николай Васильев (Vacio) рассказал о содержании в спецприемнике и оспорил обвинения в ЛГБТ*-активности
Блогер-миллионник бросил младенца в сугроб ради хайпа
Автоэксперт Сажин: каршеринг и беспилотные авто не заменят личную машину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников