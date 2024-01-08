Названы уважительные причины для пропуска тренировки

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Вы устали и слишком заняты и буквально слышите, как диван зовет вас? Конечно, это не повод пропустить тренировку. Но уважительные причины существуют. Иногда телу нужен отдых, а заниматься спортом может быть опасно. 5 причин отказаться от тренировки:

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Кашель или охриплость: легкое недомогание можно преодолеть низкоинтенсивными упражнениями, но симптомы гриппа и тяжелый кашель = отмена тренировки. Недосып: одна ночь недосыпания повышает стресс и риск сердечно-сосудистых проблем. Лучше выспаться и тренироваться в отличной форме. Не восстановился: жжение в мышцах говорит о необходимости отдыха. Занятие во время крепатуры может привести к травме. Боль в стопе: постоянная боль — сигнал прекратить тренировки. Подозрение на перенапряжение, растяжение или плантарный фасциит требует визита к врачу. Синдром хронической усталости: чувство катастрофической усталости может быть признаком перетренированности. Подумай о стиле жизни и, если он несовместим с тренировками, изменяй его.

Важно осознавать, что забота о своем здоровье и благополучии требует гармонии между физической активностью и отдыхом. Негласные сигналы, которые посылает тело, необходимо воспринимать серьезно, чтобы избежать возможных травм и улучшить общее состояние.