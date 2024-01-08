Вы устали и слишком заняты и буквально слышите, как диван зовет вас? Конечно, это не повод пропустить тренировку. Но уважительные причины существуют. Иногда телу нужен отдых, а заниматься спортом может быть опасно. 5 причин отказаться от тренировки:
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Кашель или охриплость: легкое недомогание можно преодолеть низкоинтенсивными упражнениями, но симптомы гриппа и тяжелый кашель = отмена тренировки.
Недосып: одна ночь недосыпания повышает стресс и риск сердечно-сосудистых проблем. Лучше выспаться и тренироваться в отличной форме.
Не восстановился: жжение в мышцах говорит о необходимости отдыха. Занятие во время крепатуры может привести к травме.
Боль в стопе: постоянная боль — сигнал прекратить тренировки. Подозрение на перенапряжение, растяжение или плантарный фасциит требует визита к врачу.
Синдром хронической усталости: чувство катастрофической усталости может быть признаком перетренированности. Подумай о стиле жизни и, если он несовместим с тренировками, изменяй его.
Важно осознавать, что забота о своем здоровье и благополучии требует гармонии между физической активностью и отдыхом. Негласные сигналы, которые посылает тело, необходимо воспринимать серьезно, чтобы избежать возможных травм и улучшить общее состояние.
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